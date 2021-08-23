Пенза, 23 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Пензе для вакцинации населения от COVID-19 развернуто 75 площадок, сообщает мэрия.

Пункт вакцинации

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Для жителей Пензенской области возобновил работу пункт вакцинации в торговом центре «Горизонт» по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 15А. Пройти иммунизацию антиковидными препаратами можно с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, кроме выходных.

ИА REGNUM напоминает, 12 августа в Пензе открыли очередной прививочный пункт в торговом центре «Атак», расположенный по улице Антонова. Пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Высшая лига» и «Горизонт», на тот момент временно приостановили свою работу.

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