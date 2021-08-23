Москва, 23 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудники полиции и Росгвардии задержали трёх человек, которые подозреваются в хищении 23 млн рублей у дочери лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом 23 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Телефонный мошенник

«Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Для проведения следственных действий они доставлены в Москву», — сказала она.

По версии следствия, в апреле 2021 года 82-летней дочери советского летчика позвонили неизвестные лица.

Мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка, заявили, что персональные данные женщины находятся в свободном доступе, поэтому ей нужно перевести свои деньга на безопасный банковский счет. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам свои сбережения в размере 23 млн рублей.