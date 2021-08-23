Кызыл, 23 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Туве цены на школьно-письменные принадлежности и канцтовары за последний год выросли в среднем на 1,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Анна Алябьева ИА REGNUM Учебники и канцелярия в ассортименте

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Так, наиболее сильно в магазинах республики подорожали учебные пособия (на 6,4%), тетради (+5,3%) и шариковые ручки (+4,3%).

Одежда для школьников подорожала в среднем на 2,9%, обувь детская — на 3,7%. Цены на спортивные костюмы, сорочки для мальчиков и блузки для девочек выросли на 4−6%.

«Повысились цены на обувь: кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи подорожали на 4,7%, ботинки, полуботинки для детей школьного возраста — на 4,2%», — добавили в службе статистики.