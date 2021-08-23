Саранск, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 23 августа намолочено 1,012 млн тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

На указанную дату зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 439 тыс. гектаров, что составляет 94,6% от плана. Средняя урожайность составляет 23 центнера с гектара.

На площади около 31 тыс. гектаров проведен сев озимых культур под урожай 2022 года, всего планируется посеять озимые на площади более 180 тыс. гектаров. Озимый сев на данный момент, таким образом, выполнен на 17% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого года аграрии республики собрали рекордный урожай зерна за всю историю республики — было намолочено 1,713 млн тонн. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. В регионе была учреждена памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году», которой наградили выдающихся аграриев.

В связи с засушливой погодой в 2021 году предварительно ожидается урожайность 25 центнеров с гектара, что меньше показателя прошлого года.

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