Омск, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 387 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 70 167. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в минздраве региона.

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Общее число выздоровевших в регионе — 50 926. За сутки в Омской области выздоровели 208 ковид-пациентов.

В области выросло число жертв COVID-19. За сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией, за всё время — 1911.

Напомним, 22 августа в Омской области выявили 389 носителей коронавируса.