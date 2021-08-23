В Омской области скончались уже 1911 ковид-пациентов
Омск, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 387 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 70 167. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в минздраве региона.
Mos.ru
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Общее число выздоровевших в регионе — 50 926. За сутки в Омской области выздоровели 208 ковид-пациентов.
В области выросло число жертв COVID-19. За сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией, за всё время — 1911.
Напомним, 22 августа в Омской области выявили 389 носителей коронавируса.