Чита, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. На реке Чита у села Шишкино в ближайшие сутки подъем уровня продолжится, ожидается выход воды на пойму. Об этом 23 августа информируют в ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

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«Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа отмечался рост уровней воды на реках Амур у села Покровка — на 16 см, Шилка у села Усть-Карск и города Сретенск — на 20−68 см, Чита — на 5−23 см, Нерча у села Кыкер — на 37 см, у села Зюльзя — на 67 см.

У города Нерчинск на — 117 см, Витим у села Неляты — на 101 см, Куэнга у села Укурей — на 16 см», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля: в результате наводнения пострадали почти 14 тысяч человек.

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