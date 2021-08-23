Калуга, 23 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид выступил перед жителями Калуги в рамках празднования 650-летия города. Музыкант опубликовал серию роликов с концерта в своём Instagram-аккаунте.

Igor Egor Егор Крид

На одном из видео рэпер во время исполнения песни «Голос» расплакался, за что попросил прощения у зрителей. «Простите, что дал волю эмоциям на сцене», — подписал он ролик. Через некоторое время артист удалил публикацию, однако пользователи Сети успели сохранить её и выложить в своих профилях в соцсетях.

Ранее Егор Крид принял участие в записи клипа на песню рэпера Джигана «На чиле». В ролике также присутствовали исполнители The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, Soda Luv и Гуф.