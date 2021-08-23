Якутск, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы №1 Якутска. 1 сентября дети пойдут в старое здание, оно уже подготовлено к началу учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Светлана Иванова ИА REGNUM 1 сентября. Утро. Рано…

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По информации News.Ykt.ru, здание школы №1 в Якутске было построено в 1941 году, степень его изношенности оценивается более, чем в 70%. Строение, которое будет использоваться под школу, признано ограниченно пригодным для обучения детей, прокуратура запретила продолжать в нём образовательную деятельность. Тем не менее, 1 сентября в эту школу снова пойдут 614 детей.

«Экспертиза показала, что здание пригодно для эксплуатации ещё на один год и будет безопасно для детей при проведении работ по водоотведению», — пояснили в министерстве образования республики.

«Переселить» школу в новое место власти региона планируют только в сентябре 2022 года. Для учеников собираются использовать здание торгово-экономического колледжа потребительской кооперации, но сначала в нём необходимо провести капитальный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в предстоящем учебном году за парты сядут 15 тыс. первоклассников, из них семь тыс. — в Якутске.