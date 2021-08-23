Мурманск, 23 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В мурманских школах торжественные линейки, посвященные началу учебного года, пройдут в особом режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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«В линейках на улице одновременно могут принять участие не более 5 классов первоклашек и 11-классников. В помещении линейки могут быть проведены для каждого класса индивидуально. При этом на линейке от каждого ребенка сможет присутствовать только один представитель», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год в российских школах начнется в очном режиме.