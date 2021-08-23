Вашингтон, 23 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Власти США сократили круг лиц, которые могут попасть в международный аэропорт в столице Афганистана. Об этом сообщает 23 августа телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Кабул

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Собеседник телекомпании рассказал, что теперь в аэропорт Кабула пустят только граждан США и стран НАТО с их ближайшими родственниками. Пропуском в воздушную гавань также послужит американская грин-карта.

На жителей Афганистана, которые подали заявку на специальную иммиграционную визу США, правило не распространяется. Члены радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, помогают американским военным с проверкой документов на въезде в аэропорт.

По данным CNN, в аэропорту Кабула находятся около 20 тыс. человек. Их эвакуация возможна до 31 августа. После этого радикалы будут считать присутствие американских сил в Афганистане оккупацией. Об этом заявил 23 августа официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

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