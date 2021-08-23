Уфа, 23 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в Южноуральском природном заповеднике Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

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Сообщается, что ночью 23 августа 2021 года спасатели получили информацию о том, что произошел природный пожар на горе Медвежка рядом с городом Межгорье.

По уточненной информации, горение происходит в Южноуральском природном заповеднике. По тревоге были подняты 21 спасатель на четырех единицах техники.

Отмечается, что населенным пунктам угрозы нет. Сейчас специалисты производят опашку и тушат пожар на площади около 1,5 га. Информация уточняется и дополняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили еще 12 природных пожаров.