Хабаровск, 23 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Пик паводка в Хабаровском крае смещается от столицы региона Хабаровска к Комсомольску-на-Амуре. Количество подтопленной территории в регионе продолжает увеличиваться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе краевого правительства.

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За выходные уровень реки Амур возле Хабаровска понизился на 2 см, но пока находится выше отметки «опасное явление». Остальная часть реки поднимается с интенсивностью 1−18 см в сутки. Подтоплены 27 жилых домов, 421 земельный и 95 приусадебных участков, 1490 дач, 50 отрезков автодорог. Самая сложная ситуация — в Хабаровском и Нанайском районах.

«Ситуация с паводком находится на контроле в правительстве региона и оперативном штабе. В крае подготовлены к развертыванию 15 пунктов временного размещения, 5 из них на 150 мест уже развернуты. Все подготовительные мероприятия проведены. В самых опасных точках дежурят группы спасателей», — сообщили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что большая вода на Амуре подойдёт к Комсомольску-на-Амуре 26 августа.