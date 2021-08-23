Омск, 23 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Омске правоохранители привлекли к ответственности местную жительницу, попытавшуюся выгулять собаку в самолёте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, инцидент произошёл на борту воздушного судна, летевшего из Симферополя.

В самолете

По данным ведомства, 45-летняя женщина во время полёта выпустила собаку из контейнера на прогулку по салону самолёта.

«Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников», — отметили в управлении.

На женщину составили протокол о правонарушении, по которой ей грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Читайте также: Пассажир устроил пьяный дебош на борту самолета Эвенск — Магадан