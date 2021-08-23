Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Общий объем поставок РФ по линии военно-технического сотрудничества в 2020 году составил 15,6 млрд долларов. Об этом в ходе форума «Армия-2021» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«Даже прошлый год, очень непростой в этом направлении нам обеспечил своевременные поставки и даже чуть больше, чем в 2019 году, [а именно] 15,6 млрд долларов — [это] общий объем поставок по линии ВТС», — сказал Мантуров.

По его словам, Россия занимает второе место во всём мире по экспорту военной продукции.