Иркутск, 23 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условиях и возможном повадке. Как сообщает 23 августа территориальное управление ГУ МЧС РФ, в горах южных районов ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами по области грозы, порывы северо-западного ветра 15−18 м/с.

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Накануне, 22 августа, на реке Витим в районе города Бодайбо отмечалось повышение уровня воды на 267 см, на реке Лене и её притоках наблюдалось преимущественно понижение уровня воды на 2−5 см. На реках Иркут, Китой, Белая, Уда, Бирюса отмечались колебания уровней воды на 40−60 см.

В верховьях рек Ока, Ия подъём составил 94 см. Отметки уровня воды повсеместно ниже критических.

Как сообщало ИА REGNUM, сбросы Иркутской ГЭС с 19 августа уменьшены на 300 м куб./сек. и составляют 3000 м куб./сек.

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