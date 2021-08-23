Южно-Сахалинск, 23 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником МРЭО ГИБДД. Мужчина работал в отделе, где принимали экзамены на права, пишет astv.ru.

Взятка

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Сотрудник ГИБДД подозревается в том, что получил деньги от сахалинца, который учился водить автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии сроки за взятки получили два бывших полицейских, занимавших должности инспекторов ГИБДД. Тому, кто взял с 30 тыс. рублей взятки, дали 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, посреднику — три года.