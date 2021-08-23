Москва, 23 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Сомнительная репутация, которую в РФ присваивают некоторым заемщикам, служит для банков сигналом к более тщательному аналитику заявок на получение кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки одобряют около 20% заявок на кредиты клиентам с сомнительной финансовой репутацией.

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«НБКИ агрегирует информацию о потенциальном клиенте банка по формальным признакам: уровню дохода; долговой нагрузке; кредитной истории и т.д. Рейтинг надежности заемщика составляется на основе все тех же формальных данных. 20% одобренных заявок от ненадежных клиентов — это приемлемый процент, который говорит о том, что банки стремятся оценить заемщика максимально объективно, — сказал Твердохлеб. — Сомнительная репутация, присвоенная Национальным бюро кредитных историй, служит для банков сигналом к более тщательному анализу и оценке каждого отдельного случая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России средние и мелкие банки, проводящие излишне агрессивную кредитную политику, могут столкнуться с нехваткой капиталов.