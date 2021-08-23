Штат Калифорния, США, 23 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes на дорогах Калифорнии (США) провёл дорожные испытания G-Class 4×4 Squared 2022 модельного года. Демонстрационное видео представлено на YouTube-канале KindelAuto.

KindelAuto Mercedes G-Class 4x4 Squared

Кроссовер, представленный на видео, едет по автомагистрали с минимальным камуфляжем на кузове. Новый G-class оснащён портальными осями, расширениями крыльев, внедорожными шинами, дополнительной светодиодной оптикой над лобовым стеклом, а также багажником на крыше и лестницей на «корме».

G-Class 4×4 Squared станет самым внедорожным серийным автомобилем компании. Его клиренс равен 431,8 мм, что на 254 мм больше, чем у обычного исполнения немецкого внедорожника.

Официальная премьера новинки состоится в конец нынешнего года.

Напомним, электровседорожник Mercedes EQG может получить рамную конструкцию и аккумулятор с большой ёмкостью. Ожидается, что новая модель официально будет представлена в Германии на автомобильной выставке IAA, а на мировом рынке электрокар может дебютировать в 2024 году.

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