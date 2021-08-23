Москва, 23 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. И в мировой, и в российской экономике в настоящий момент наблюдаются оживление и восстановление после пандемии, которое будет носить устойчивый характер на протяжении длительного времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о 13-процентном росте прибыли российских банков в июле 2021 года.

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«И в мировой, и в российской экономике сейчас наблюдаются оживление и восстановление после пандемии, которое будет носить устойчивый характер на протяжении длительного времени. Необходимо признать, что действия властей по поддержке бизнеса и строительного комплекса сыграли в этом не последнюю роль. Потребительский рынок активизируется, объем кредитования и банковских операций увеличивается, — сказал Твердохлеб. — Наблюдаемые процессы приводят к росту доходов и, следовательно, прибыли банков, которая активно инвестируется ими в разработку новых продуктов (в области кредитования, работы с ценными бумагами и т.д.), расширению опций дистанционного обслуживания».

Иными словами, как пояснил Твердохлеб, банковский бизнес получает ресурсы для расширения предложения продуктов и услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль российских банков в июле составила 229 млрд рублей.