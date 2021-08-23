Кубинка, Московская область, , 11:43 — REGNUM Российская сторона готова к развитию военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) с Мьянмой. Об этом 23 августа заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе встречи с начальником генштаба Вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Айем в подмосковной Кубинке.

Фомин Александр Васильевич (сс) Mil.ru

«Мы и дальше намерены укреплять и развивать отношения между нашими государствами, в том числе — в военной и военно-технической сферах. <…> Республика Союз Мьянма — наш стратегический, надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Также Фомин добавил, что внутриполитическая ситуация в республике достаточно серьезная, однако российская сторона уверена, что руководство Мьянмы делает все возможное для ее стабилизации.

Кроме того, замглавы Минобороны указал, что военная делегация из Мьянмы сможет на выставке «Армия-2021» ознакомиться с большим количеством вооружений российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены поддержать Мьянму.