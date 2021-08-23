Барнаул, 23 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае аграрии вступили в интенсивную фазу уборочной кампании. Как сообщает 23 августа сайт регионального правительства, площадь убранных зерновых и зернобобовых культур составила 675 тысяч гектаров (21%), а валовой сбор — 1,3 миллиона тонн зерна. Также хозяйства завершают уборку озимых зерновых культур.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

По предварительным данным, урожай составит порядка 550 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня 2021 года в алтайских хозяйствах всех категорий яровые культуры посеяны на площади 4212,8 тыс. гектаров (без площади пересева по погибшим озимым культурам и многолетним травам), что на 1,0% ниже уровня 2020 года.

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