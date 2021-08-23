В Чечне подписан многомиллионный контракт на ремонт здания минздрава
Грозный, 23 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Капитальный ремонт здания минздрава Чечни оценили в 70 млн рублей. По итогам тендера 23 августа 2021 года подписан соответствующий контракт, заказчиком по которому выступило ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Чеченской Республики», передаёт ИА REGNUM.
Контракт подписали с ООО «Строительная компания Чеченстрой», в задачи которого входит провести капремонт до 25 декабря 2021 года.
«При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником», — отмечается в договоре.
Контракт подписали с единственным участником закупки.
По данным ЕГРЮЛ, фирма-исполнитель создана в декабре 2013 года. Директор и владелец — Заурбек Центроев. По открытым данным, компания была подрядчиком более 60 госконтрактов на общую сумму более 3,7 млрд рублей, из которых минимум 16 были заключены с минздравом республики.