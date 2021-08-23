Грозный, 23 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Капитальный ремонт здания минздрава Чечни оценили в 70 млн рублей. По итогам тендера 23 августа 2021 года подписан соответствующий контракт, заказчиком по которому выступило ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Чеченской Республики», передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Контракт подписали с ООО «Строительная компания Чеченстрой», в задачи которого входит провести капремонт до 25 декабря 2021 года.

«При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником», — отмечается в договоре.

Контракт подписали с единственным участником закупки.

По данным ЕГРЮЛ, фирма-исполнитель создана в декабре 2013 года. Директор и владелец — Заурбек Центроев. По открытым данным, компания была подрядчиком более 60 госконтрактов на общую сумму более 3,7 млрд рублей, из которых минимум 16 были заключены с минздравом республики.