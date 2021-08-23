Москва, 23 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Общая наблюдаемая тенденция на российском рынке труда говорит о том, что массового расширения «теневой» занятости в ближайшее время не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

За работой

«Наибольшая доля граждан РФ, работающих без официального оформления по основной занятости, по-прежнему фиксируется среди работников, занятых частной практикой (30,5%). Однако снижение участия выделенной категории в «теневой» деятельности дает основания предположить, что меры по легализации самозанятых (введение налога на профессиональный доход, который сегодня выплачивает более 2 млн человек), приносят положительные результаты, — сказал Покида. — Общая наблюдаемая тенденция на рынке труда говорит о том, что массового расширения теневой занятости в ближайшее время не будет. Наоборот, произойдет ее сокращение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России доля работников, занятых в «тени», растет по мере снижения их уровня образования.