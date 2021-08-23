Вольский район, Саратовская область, 23 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Саратовской области расследуют уголовное дело, возбужденное после аварии с участием трех автомобилей, по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщает СУ СКР по региону.

Eli Duke Автомобильная авария

Авария произошла в Вольском районе 20 августа около 15:00 (местное время) на 154-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В ДТП попали автомобиль «Лада Ларгус», седельный тягач «КамАЗ» и грузовой автомобиль «Вольво». В результате столкновения погибли пять пассажиров автомобиля «Лада Ларгус», среди которых двое детей в возрасте 10 и 16 лет.

Обстоятельства аварии уточняются, расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Вольском районе 20 августа в дорожной аварии пострадали семь человек, из них четверо погибли. В больницу госпитализировали в тяжелом состоянии девочку в возрасте около трех лет.

Читайте также: В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека