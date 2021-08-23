Берлин, , 11:39 — REGNUM Власти Украины слишком скромно приняли канцлера Германии Ангелу Меркель, которая посетила Киев 22 августа с прощальным визитом перед уходом с поста. Такое мнение высказал немецкий журналист Йорг Бланк.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель President.gov.ua

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Так, он обратил внимание на то, что мэр Киева Виталий Кличко не приехал встретить канцлера в аэропорту, как положено по протоколу. На прикреплённом к сообщению в Twitter видео видно, что на встрече Меркель в аэропорту нет никого из первых лиц Украины.

Бланк считает, что подобная позиция Киева может говорить о политических планах украинских властей в отношении Германии.

«Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зелёных» в следующем федеральном правительстве?» — задаётся вопросом журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского состоялись в Киеве 22 августа. В ходе встречи стороны обсудили проект «Северный поток — 2», а также мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Украинский лидер вручил немецкому канцлеру высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил за твердую поддержку Киева в ключевых вопросах.

Добавим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель. По его словам, его не пропустили сотрудники службы безопасности, заявив, что мэра украинской столицы нет в списках.

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