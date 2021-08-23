Москва, 23 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Россия намерена укреплять и развивать отношения с Мьянмой, в том числе и в военном направлении. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Айем.

Минобороны России Александр Фомин

«Мы и дальше намерены укреплять и развивать отношения между нашими государствами, в том числе — в военной и военно-технической сферах», — сказал Фомин.

По его словам, Мьянма — стратегический и надёжный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Юго-Восточной Азии: «К сожалению, внутриполитическая ситуация в республике достаточно серьезная, но мы знаем, что руководство Республики Союз Мьянма делает все возможное для её стабилизации».