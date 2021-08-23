Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Бурятии до 30 сентября продлены ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято 23 августа на заседании регионального оперштаба.

(сс) Кузнецов Скльптура в Улан-Удэ

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В частности, до этой даты сохраняется режим самоизоляции для пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Остаются ограничения на массовые мероприятия, за исключением некоторых случаев. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, танцплощадок в ресторанах и ночных клубов.

«Для организаций всех форм собственности сохраняются требования по переводу не менее 30% сотрудников, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте, а также работников, прошедших вакцинацию, на удаленный режим работы», — отметили в правительстве.