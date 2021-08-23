Минск, , 11:36 — REGNUM В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения, сообщили 23 августа в министерстве обороны республики.

Учения «Запад-2017» Mil.ru

Отмечается, что главной целью учения является проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового (материально-технического) обеспечения вооружённых сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021».

Напомним, совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» носит плановый характер и является последним этапом в системе совместной подготовки военных двух стран в этом году.

В первую очередь оно направлено на повышение уровня обучения войск из состава региональной группировки, которая предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.