Мурманск, 23 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Депутаты Мурманского городского совета приняли досрочную отставку Андрея Сысоева с поста мэра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nikolay Belyaev Мурманск

Сысоев ушел со своего поста на фоне скандала. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о незадекларированной недвижимости его супруги в Латвии. Сам чиновник объяснил свое решение уйти желанием заняться другими городскими проектами.

«Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов. Уверен, что для этой непростой работы у меня достаточно сил, знаний и опыта! К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования», — написал он во «ВКонтакте».

Дальнейшую свою деятельность Сысоев планирует в качестве заместителя в Совете депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменский депутат сложил полномочия после того, как, находясь на рулем своего Mercedes, наехал на инспектора ДПС.