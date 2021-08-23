Новосибирск, 23 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 августа, за минувшие сутки было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев, 21 августа — 185 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 69, 81 и 88 лет и женщины в возрасте 65, 68, 69, 73, 77, 81, 82 и 88 лет. Всего в регионе умерли 2576 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 179 человек, на ИВЛ — 24 пациента».

Всего в регионе зарегистрированы 57 092 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4374 детей; 47 006 пациентов выздоровели (+43 за сутки).