Ярославль, 23 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Комиссия УФАС России по Ярославской области не стала включать ГК «Маист» в реестр недобросовестных потому, что фирма вела переписку с заказчиком и участвовала в совещаниях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение УФАС.

«Ремонт» дороги в Ярославском районе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания выиграла подряд на ремонт дороги «Ярославка — улица Главная» в Ярославском районе. В указанный срок фирма сделала лишь небольшую часть работ, поэтому заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и направил в ФАС сведения для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

На заседании комиссии представители ГК «Маист» представили доказательства своей «добросовестности». В «Маисте» заявили, что проект ремонта дороги не соответствует реальности. Например, в нём говорится о ремонте тротуаров, но фактически их нет — тротуары нужно было строить заново. Кроме того, подрядчик заявил, что 6 метров проезжей части не хватит для разъезда крупногабаритных транспортных средств.

«Вышеперечисленные фактические обстоятельства подтверждаются представленными на заседании Инспекции аудиозаписями рабочего совещания, проведенного между заказчиком и подрядчиком; чатом в группе WhatsApp, в котором также велись переговоры относительно выполнения работ на объекте; общим журналом работ от 12.05.2021, в котором зафиксированы сведения о выполнении работ, сведения о строительном контроле заказчика и, по мнению ООО «ГК МАИСТ», свидетельствуют о намерении общества исполнить обязательства по муниципальному контракту надлежащим образом», — говорится в решении УФАС.

В итоге «Маист» убедил комиссию, что подрядчик делал всё, чтобы отремонтировать дорогу, но этому помешал плохой проект и несговорчивый заказчик, который требовал, чтобы все работы велись в соответствии с контрактом.

Стоит отметить, что такую же тактику фирма применила и в Ярославле, где «Маист» сорвал благоустройство дворов и Парка Победы на общую сумму около 100 млн рублей. Работы практически не велись, зато шла активная переписка по поводу «плохих» проектов.

Несмотря на очевидную скандальность ситуации, срыв работ по муниципальным контрактам и публичные заявления чиновников власти ничего пока сделать с «Маистом» не могут.