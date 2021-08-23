Великий Новгород, 23 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Две пожилые жительницы Великого Новгорода отправились за грибами в лес и заблудились. Они успели сообщить об этом в оперативные службы. Поиски людей в лесу продолжались более трех суток. Первыми к заблудившимся по болотистой местности вышли сотрудники полиции. Им пришлось выносить найденных живыми женщин из леса на руках.

В лесу

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщины в возрасте 72 и 77 лет отправились за грибами утром 19 августа жительницы областного центра отправились за грибами в районе деревни Мшага Новгородского района. Около шести часов вечера по телефону 112 они сообщили, что не могут выйти из леса.

На поиски людей были брошены более ста сотрудников новгородской полиции, спасатели МЧС России, егеря, волонтеры поисковых отрядов и добровольцы из числа местных жителей. Вечером в воскресенье, 22 августа, группа сотрудников регионального УМВД обнаружила пенсионерок в заболоченной местности на расстоянии 3,5 километров от деревни Мшага.

«Женщины были настолько обессилены, что не могли самостоятельно передвигаться. Полицейские на руках вынесли их из болота и передали сотрудникам МЧС России. Прибывшие медицинские работники осмотрели пенсионерок и, диагностировав переохлаждение и обезвоживание, доставили их в областную больницу», — сообщила Ирина Волк.