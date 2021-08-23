Уфа, 23 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи намерены объявить на всей территории Башкирии. Об этом 23 августа сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Засуха

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«Тяжелейший засушливый год. По сумме положительных температур и по количеству выпавших осадков в текущем году в Башкирии ситуация фиксируется хуже, чем в 2010, 1998, 1975 годах. Сейчас готовим документы: по всей республике будет объявлен ЧС», — сообщил он, отметив, что на текущий момент в регионе из-за засухи пострадали 624 хозяйства на площади 616 тысяч га, в том числе погибли посевы на площади 332 тысяч га.

Отмечается, что в республике в текущем году начали уборку урожая на 18 дней раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на текущий момент в 41 муниципалитете Башкирии объявлен режим ЧС из-за засухи.