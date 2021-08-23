Москва, 23 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Так как у «Ростелекома» нет абонентов на Украине, ранее введенные в отношении российской компании Киевом санкции никаким образом не отразятся на ее деятельности. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Ростелеком

"На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отметим, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении ряда граждан РФ и российских юридических лиц, включая компанию «Ростелеком».

Напомним, «Ростелеком» является наиболее крупным в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений, в котором государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании.