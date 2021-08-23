Мордовия, 23 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Режим ЧС (чрезвычайной ситуации) введён в Ельниковском районе Мордовии в связи с пожаром в заповеднике имени Петра Смидовича. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Спасатель на пожаре в мордовском заповеднике

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По данным ведомства, по состоянию на вечер 22 августа, на территории «Заповедной Мордовии» действуют два очага в северо-западной части общей площадью активного горения 130 гектаров.

На месте пожаров работает группировка сил и средств в составе 550 человек и 128 единиц техники. На наиболее сложных участках работают аэромобильные группировки МЧС России. Также привлечена авиация МЧС, Минобороны России и Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в «Заповедной Мордовии» пытаются ликвидировать с 3 августа. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 мск 23 августа, на территории заповедника наблюдаются два очага пожара, площадь, пройденная огнем, достигла 8,25 тыс. гектаров.

На территории Нижегородской области для тушения огня и недопущения его распространения создано семь боевых участков — два с западной и пять с восточной стороны. Работают аэромобильные группировки управлений МЧС Москвы, Московской, Ульяновской, Пензенской, Владимирской и Рязанской областей, задействованы силы Росгвардии и Минобороны России.

Накануне начал работу высокопроизводительный насосно-рукавный комплекс «Водолей» из пожарно-спасательного центра Москвы, продолжает действовать насосно-рукавный комплекс «Шквал» от Ногинского спасательного центра МЧС России.

Практически с момента начала пожара режим ЧС действует на территории Темниковского района Мордовии.

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