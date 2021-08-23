Керчь, Крым, 23 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в Керчи на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» — решение принято в связи с увеличением площади провала и оползня на их территории после сильных ливней. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым 23 августа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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«Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено», — уточняется в пресс-релизе.

Всего, по данным МЧС по Республике Крым, в результате сильных ливней, прошедших в Керчи с 11 по 18 августа было подтоплено 18 частных домовладений, 20 придомовых территорий, 25 подвальных помещений многоквартирных домов, семь социально значимых объектов, а также стадион и два рынка. Всего эвакуировано 23 человека.