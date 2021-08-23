Пенза, 23 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Пензе на территории Олимпийской аллеи в минувшую субботу для любителей экстрима открыли скейт-площадку, сообщает 23 августа пресс-служба городской администрации.

Администрация города Пензы Скейт-парк в Пензе

Общая площадь скейт-парка с зоной отдыха составляет 392 квадратных метра. Главными элементами стали фанбокс с трансфером, грайнд-бокс, мэнуал-пэд, квотерпайп, которые предназначены для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям. Оборудование также подходит для катания на BMX/MTB, роликах и кик-скутере.

Работа по созданию скейт-площадки была организована благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел».

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на Олимпийской аллее открыли веревочный парк «Союз» протяженностью более 860 метров. Название трассам дали в честь 60-летия первого полета человека в космос: «Гагарин», «Ракета», «Белка и Стрелка».

Читайте также: В Пензе открыли самый большой в Поволжье верёвочный парк

Читайте также: В Пензе определились с местом установки стелы «Город трудовой доблести»