Москва, 23 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В России благодаря дефициту иностранной рабочей силы поднялись заработные платы разнорабочих, сообщает РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Александр Торопов Ярославская служба занятости в конце марта

В январе-июне текущего года спрос на разнорабочих в стране увеличился, при этом дефицит работников-мигрантов, возникший еще весной прошлого года из-за закрытых границ, до сих пор сохраняется.

В результате конкуренция на одно место снизилась до одного-двух человек на место, тогда как год назад на одно место было от двух до пяти соискателей.

Как сообщила руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко, отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учета инфляции). В отдельных рабочих специальностях прирост был еще более значительным. Работодатели повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число вакансий превышает количество соискателей в 6,5 раза, а уровень безработицы опустился до 0,55%, что является наименьшими показателями с апреля 2020 года.

Также сократилось количество работников, которые находились в простое, в режиме рабочего дня или в отпуске без сохранения зарплаты. В середине августа 2021 года таких специалистов в Москве насчитывалось 97,6 тыс., что на 9,6% меньше, чем в начале года.

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