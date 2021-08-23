Пекин, 23 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. США поступили несправедливо, когда решили ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил 23 августа официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь заявил в ходе брифинга, что власти США приняли решение о санкциях до выяснения истинного положения вещей. А это несправедливо.

Ситуацию вокруг Навального представитель КНР назвал исключительно внутриполитическим вопросом. Для односторонних санкций против Москвы, подчеркнул он, нет достаточных оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа США ввели ограничения против некоторых российских структур и физических лиц, которые якобы причастны к инциденту с Навальным. Еще одним поводом для санкций стало строительство газопровода «Северный поток — 2».

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