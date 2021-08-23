Екатеринбург, 23 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Главной причиной природных пожаров в Свердловской области стал человеческий фактор. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов на пресс-конференции.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

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В частности, один из крупнейших пожаров в регионе, под Екатеринбургом, возник из-за людей. «Возгорание пошло либо от туристов, либо от рыбаков», — отметил Кузнецов.

Также из-за непотушенного огня загорелся лес рядом с озером Большое.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь природных пожаров в регионе превысила 1,7 тыс. гектаров.