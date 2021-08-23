Москва, 23 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Чечни по случаю празднования 23 августа 70-летия со дня рождения первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В своем видеообращении глава государства высказал слова уважения к чеченскому лидеру и еще раз подчеркнул значение его деятельности для Чечни и в целом для всего Северного Кавказа и России.

Kremlin.ru Ахмат Кадыров получает государственную награду от Владимира Путина. 2001

«Это был очень смелый, мудрый, сильный и вместе с тем искренний человек. Он никогда не кривил душой, а превыше всего для него всегда были интересы чеченского народа. <…> Благодаря своим личным человеческим качествам, непререкаемому духовному авторитету он сумел сплотить людей. Чеченцы поверили и доверились ему. Их общая воля показала — идеология нетерпимости, ненависти, экстремизма чужеродна чеченскому народу. А все попытки международного терроризма оторвать Чеченскую Республику от России, спекулируя на трагических событиях прошлого, в итоге неизбежно обречены на провал», — говорится в сообщении президента РФ.

Путин особо отметил, что Ахмат Кадыров взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, многое сделал для того, чтобы прекратить военные действия, принесшие «немало горя и страданий всей стране». По словам президента РФ, он отдал свою жизнь за то, чтобы Чечня стала мирной и динамично развивающейся, поэтому память о нем навсегда сохранится в сердцах жителей республики и всей России.