Москва, 23 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Бывшую промышленную зону «Зюзино» в Москве ожидает комплексное развитие территорий, сообщил 23 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

План-график согласован на заседании штаба по реализации проектов КРТ. Объём вложений в проект составит около 13 млрд рублей. При этом жильё будет построено по программе реновации.

«По объекту согласован план-график, в котором определены все этапы реализации комплексного развития территории, — рассказал Ефимов. — Так, следующим этапом будет принятие решения о КРТ, а передача домов под заселение запланирована на 2028 год».

Общая площадь промзоны, на которой будет реализован проект комплексного развития, составит 6,5 гектара.