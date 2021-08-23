Галич, Костромская область, 23 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Костромской области молодой человек и девушка 18 лет получили травмы в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

УГИБДД по Костромской области Автомобиль после аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 августа в городе Галиче на улице Гладышева. Автомобиль «Жигули» под управлением юноши выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной», за рулём которой находился 64-летний мужчина.

По данным инспекторов, молодой человек был трезв и не отвлекался от вождения. В результате столкновения пострадал сам водитель и пассажирка «Жигулей». Обоих участников аварии отправили в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.