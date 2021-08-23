Петрозаводск, 23 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Сразу восемь находящихся в Карелии жителей Белоруссии отравились суррогатным алкоголем в Пудожском районе республики. Один человек скончался до приезда врачей скорой помощи, еще один находится в критическом состоянии, он пережил клиническую смерть.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Как рассказал 23 августа глава минздрава Карелии Михаил Охлопков, двое пострадавших накануне были доставлены в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, оба — в тяжелейшем состоянии, в настоящее время пациенты находятся на гемодиализе. Еще четверо пострадавших поступили сегодня в Пудожскую центральную районную больницу, из них один — с явными признаками отравления.

«У троих — очевидной клиники отравления нет. Но опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью. Сегодня санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа», — пояснил республиканский министр.

По словам Охлопкова, наиболее «тяжелый» пациент госпитализирован в Пудожскую ЦРБ. прогноз на его выздоровление у врачей, скорее, отрицательный.

«На утро он впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ реанимирован», — добавил Охлопков.