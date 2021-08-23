Пекин, 23 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Автопроизводитель Chery представил в Китае версию среднеразмерного премиального кроссовера CheryExeed TXL с новым более мощным турбомотором. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Autohome Стоит Exeed TXL Lingyun

В качестве силового агрегата у модели новый турбированный мотор 2.0. Самая производительная версия машины — TXL Lingyun имеет двухлитровый «движок» TGDI мощностью 261 л. с. (400 Нм), который сочетается с приводом 4×4. Также авто оснащено электронной многодисковой муфтой BorgWarner.

В качестве трансмиссии у автомобиля предусмотрен семискоростной преселективный «робот».

Топовая версия TXL Lingyun ingyun укомплектована системой мониторинга «слепых» зон и распознавания лиц. Также данная комплектация включает в себя логотип 400T на пятой двери.

Стоит Exeed TXL Lingyun 159 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей).

Ранее Chery представила в России кроссовер Tiggo 8 Pro Ultimate с системой помощи водителю ADAS (advanced driver-assistance systems). Самый мощный мотор в линейке двигателей модели — 186-сильный 1,6-литровый агрегат.

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