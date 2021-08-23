Мариуполь, ДНР, 23 августа 2021, 11:16 — REGNUM Жительница Мариуполя Лилия Иванова на своей станице («ВКонтакте») перечислила признаки фашизма в формулировке знаменитого писателя и философа Умберто Эко и пришла к выводу, что все они присутствуют «в современном украинском обществе и постмайданной политики власти»:

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM
  1. Культ традиции;
  2. Традиционализм и иррационализм как неприятие модернизма;
  3. Культ действия ради действия;
  4. Отсутствие критического подхода;
  5. Расизм, национализм и неприятие иного;
  6. Опора на пострадавший от кризиса фрустрированный средний класс;
  7. Идея внешнего врага и заговора против нации;
  8. Идея об оскорблении национального чувства;
  9. Милитаризм и осуждение пацифизма. Идея «последнего боя с вечным врагом», после чего наступит золотой век;
  10. Элитаризм;
  11. Культ героизма;
  12. Культ мужественности и пренебрежение к женщине;
  13. Популизм;
  14. Широкое использование новояза.

«В современном украинском обществе и постмайданной политики власти, мы можем наблюдать абсолютно все эти признаки, что позволяет нам сделать вывод — Украина превращается в фашистское государство», — делает вывод Лилия Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Наумов в своей статье отмечал, что эпоха уничтожения всего, что даже отдаленно напоминало о том, что русские и украинцы не просто братья, а один народ, началась еще в 1994 году, когда победивший за счет голосов промышленного и хорошо образованного Юго-Востока Украины Кучма обманул ожидания и с места в карьер начал строить свое собственное удельное княжество.

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