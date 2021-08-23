Чебоксары, 23 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии подан банкротный иск в отношении ещё одного муниципального коммунального предприятия, на этот раз — в Шумерле. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло управление Федеральной налоговой службы по Чувашии, ответчиком является МУП города Шумерли «Коммунальник». Налоговики просят суд признать предприятие банкротом, указав 1 255 590 рублей 18 копеек задолженности.

Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие города Шумерли «Коммунальник» зарегистрировано в Шумерле в 2012 году с уставным фондом в размере 1 510 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии введено наблюдение в отношении МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района».

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