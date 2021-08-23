Венёв, Тульская область, 23 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрировано в городе Венёве Тульской области, начато расследование, в частности, взяты на проверку пробы воды. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Кишечная палочка

Случаи заболевания, уточнили в ведомстве, единичные, все протекают в легкой форме.

«Организовано эпидемиологическое расследование с целью установления причин возникновения заболеваний и проведения противоэпидемических мероприятий. Проведен отбор проб воды для лабораторных исследований, по предварительным данным результаты удовлетворительные», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии из детского санатория в инфекционное отделение больницы попали 12 детей с признаками кишечной инфекции. Врачи поставили им диагноз «острый инфекционный гастроэнтерит».