Тукаевский район, Татарстан, 23 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В селе Верхние Суык-Су Тукаевского района Татарии ранним утром 23 августа обнаружили на территории предприятия по производству сухих смесей тела двоих мужчин с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Mate Marschalko Убийство

Установлены личности погибших — рабочие из села Муслюмово 1969 и 1975 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в двойном убийстве задержан 34-летний житель Мензелинского района, который ранее уже был судим за убийство.

Прокуратурой Татарии расследование уголовного дела взято под особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нурлатском районе Татарии в селе Чувашская Минча 26 июля в колодце на территории одного из домохозяйств обнаружили тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде удушения и следов порезов. В этот же день в городе Нурлате на железнодорожных путях было найдено тело 57-летнего супруга погибшей.

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