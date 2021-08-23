Москва, 23 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. До конца 2021 года состав Черноморского флота пополнит малый ракетный корабль «Циклон». Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru Корабли черноморского флота

«Включение малого ракетного корабля «Циклон» в боевой состав Черноморского флота запланировано на конец 2021 года», — добавили в ЧФ.

Уточняется, что корабль будет выполнять задачи в составе соединения ракетных кораблей ЧФ.

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Начать испытания нового корабля «Циклон», который базируется в Новороссийске, планируется уже в ближайшее время. Экипаж корабля, сформированный из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге прибыл на корабль и приступил к его освоению.

Как сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль проекта 22 800 «Циклон» был торжественно спущен на воду летом 2020 года, в преддверии Дня Военно-морского флота на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.